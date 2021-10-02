Ve netleşti! SSK-SGK ve Bağkur'dan erken emekli olup olamayacağınızı anında öğrenin! SGK emeklilik sorgulama

SGK Merkezlerinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK merkezleri emeklilik sorgulama işlemleri için vatandaşların sıkça ettiği bir yöntemdir. Emeklilik yaşı gelen ya da sorgulama yapmak isteyen kişiler için en güvenilir yöntem SGK merkezlerine gitmektir.

SGK merkezlerine giderken mutlaka T.C kimlik kartının yanınızda bulunması gereklidir. SGK görevlilerine, emeklik sorgulama için gittiğinizde görevliler bireysel olarak sizlerle ilgilenecektir. Sorgulama işlemi sırasında SGK görevlileri tarafından istenen bilgiler eksiksiz ve hatasız olarak söylenmelidir. Aksi takdirde emeklilik sorgulama işlemi yapılmamaktadır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.