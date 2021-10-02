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    • SGK
    • 02.10.2021 12:07
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    • Son Güncelleme:
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    • 02.10.2021 12:07
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    Ve netleşti! SSK-SGK ve Bağkur'dan erken emekli olup olamayacağınızı anında öğrenin! SGK emeklilik sorgulama

    SGK emeklilik sorgulama emeklilik süreni yaklaşan ya da zamanı doldurup hala çalışan vatandaşlar doğrultusundan merak edilmektedir. SGK emeklilik kapsamında hangi sektörde çalışırsanız çalışın belli yöntemler kullanarak emeklilik sorgulaması yapılabilir. Emeklilik sorgulama kapsamında SGK resmi sitesinden ve E-devlet üzerinden sorgulama yapılabilir. Vatandaşlar, internet yerine en yakın SGK binalarına giderek de sorgulama işleminde bulunabilir. Yazımızın devamında SGK emeklilik sorgulamaya dair tüm yöntemleri detayları ile bulabilirsiniz. İşte SGK emeklilik sorgulama...

    takvim.com.tr
    Erken emekli olup olamayacağınızı anında öğrenin! SGK emeklilik sorgulama

    Emeklilik tarihinizi ve bağlanacak olan emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz. Emeklilik yaşı ile alakalı çoğu merak edilen çoğu husus var. Son günlerde EYT ile alakalı yaşanan problemler bir çok vatandaşımızın başını karıştırmış durumda. Ne vakit emekli olabilirim? Erken emeklilikten faydalanabiliyor muyum? Gibi bir çok soru yöneltiyor vatandaşlarımız. En net yanıtı tek tuşla öğrenebilirsiniz. E-devlet emeklilik sorgulama hizmetinden faydalanmak için öncelikle E-devlet şifresinin olması gereklidir.


    SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

    SGK sitesinden emeklilik sorgulama prosedürü amacıyla internet tüketimi gereklidir. İnternet üzerinden SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman internet sitesine girildiğinde sorgulama yapılabilir. SGK sitesinde emeklilik hesaplama motoru amacıyla doldurulması gereken bilgiler:

    Cinsiyet,

    Doğum tarihi,

    Hizmete başlama tarihi,

    Malüliyet,

    Erken yaşlanma

    Yukarıdaki bilgiler emeklilik tarihini öne çekmek ya da varsa hastalık durumu için gereklidir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra temel bilgiler doldurulmalıdır. Bu temel bilgiler:

    SSK prim ödeme gün sayısı,

    Diğer sandıklara ait gün sayısı,

    Askerlik gün sayısı,

    Fiili gün sayısı,

    Yurt dışı gün sayısı,

    3600 günün dolduğu tarih doldurulmalıdır.

    Bu bilgiler doldurulduktan sonra '' Gönder'' tuşuna basıldığında SGK emeklilik sorgulaması kolaylıkla yapılabilir.

        E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

        E-devlet emeklilik sorgulama hizmetinden faydalanmak için öncelikle E-devlet şifresinin olması gereklidir. SGK emeklilik işlemi için E-devlet sitesine T.C kimlik no ve şifre ile girildiğinde yapılacak işlemler:

        Arama kısmına '' Emeklilik'' yazılır.

        Açılan sayfada çalışılan sigorta kolu seçilmelidir. 4/A, 4/B, 4/C sigorta kollarından herhangi biri mutlaka seçilmelidir.

        Hizmete başlama tarihi seçildikten sonra '' Sorgula'' butonuna basıldıktan sonra emeklilik sorgulama işlemi yapılır.

        E-devlet üzerinden emeklilik sorgulama işlemi, Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetidir. Sistem üzerinden sorgulanan ve alınan bütün bilgiler günceldir.

        Sorgulama işlemi için E-devlet uygulaması rahatlıkla yapılabilir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        SGK Merkezlerinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

        SGK merkezleri emeklilik sorgulama işlemleri için vatandaşların sıkça ettiği bir yöntemdir. Emeklilik yaşı gelen ya da sorgulama yapmak isteyen kişiler için en güvenilir yöntem SGK merkezlerine gitmektir.

        SGK merkezlerine giderken mutlaka T.C kimlik kartının yanınızda bulunması gereklidir. SGK görevlilerine, emeklik sorgulama için gittiğinizde görevliler bireysel olarak sizlerle ilgilenecektir. Sorgulama işlemi sırasında SGK görevlileri tarafından istenen bilgiler eksiksiz ve hatasız olarak söylenmelidir. Aksi takdirde emeklilik sorgulama işlemi yapılmamaktadır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        SGK Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

        SGK emekli maaşı hesaplama için en güvenilir yöntemlerden biri SGK resmi web sitesidir. Arama motorlarına "emeklilik maaşı" yazıldığında çıkan ilk sayfaya girilir. SGK emekli maaşı hesaplamak için SGK tarafından bazı bilgilerin doldurulması istenmektedir. İstenen bilgiler:

        T.C kimlik numarası,

        SSK sicil numarası,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi doldurulur.

        '' Gönder'' butonuna basıldıktan sonra aylık maaş tutarı anında hesaplanmaktadır. SGK, otomatik olarak bilgilerinize ulaştığı için sigorta kolu bilgisi istememektedir.

            E-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

            E-devlet emekli maaşı hesaplama işlemi için uygulamaya mobil ya da internet üzerinden girebilir. SGK emeklilik konusunda en çok merak edilen konulardan olan emeklilik maaşı sorgulamayı E-devlet üzerinden yapmak için:

            E-devlet uygulamasına şifre ile girilir.

            Arama kısmına "emeklilik maaşı" yazılır.

            Önünüze çıkan sayfada çalıştığınız sigorta kolu seçilir.

            "Sorgula" seçeneğine tıklandıktan sonra ekranda otomatik olarak emekli maaş tutarı görülmektedir.

            Emekli Maaşı Neye Göre Hesaplanıyor?

            Emekli maaşınız çalıştığınız vakit, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok karmaşık kritere göre hesaplanmakta. Uzun vakit çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha çok maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ayı ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre senede iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği rastgele bir banka şubesine yatırılabiliyor.

            Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

            4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın programı vasıtası ile kendileri hesaplayabiliyor. Yaklaşık bir değer verse de düşünce vermesi yönünden kullanmanı tavsiye ederim. Aşağıdaki bağlantıdan TC kimlik numarası ya da ssk sicil numarası girildikten sonra "hesapla" butonuna basınca netice ekranda görünecektir

            4B / 4C Erkek Çalışanlar: 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta girişi yapan erkek çalışanlar, emekli olmak amacıyla en az 61 yaşını beklemek zorundadır. 61 yaşında sigorta primi gün ödemesi tamamlanmamışsa, 65 yaşına kadar prim ödemesi yapılabilir. 65 yaş tamamlandıktan sonra, kalan prim ödemeleri toplu olarak yapılarak emekli olunmaktadır.

            4B / 4C Kadın Çalışanlar: 01.01.2015 tarihinden sonra işe başlayan bayan çalışanlar, 61 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı elde etmektedir. Kişiler, 65 yaşına kadar sigorta prim ödemesi yapabilirler.

            4A Erkek Çalışanlar: 01.01.2016 tarihinden sonra işe giren ve SSK sigorta başlangıcı yaptıran erkek çalışanlar, emekli olmak amacıyla en az 61 yaşını tamamlamak zorundadır. Çalışanların emeklilik yaşları, en çok 65 olacaktır.

            4A Kadın Çalışanlar: 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yaptıran bayan çalışanlar, emekli olmak amacıyla 61 yaşını tamamlamak zorundadır. Çocuk sayısına göre, emeklilik yaşında indirim yapılabilir.
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