Ve netleşti! SSK-SGK ve Bağkur'dan erken emekli olup olamayacağınızı anında öğrenin! SGK emeklilik sorgulama

Emeklilik tarihinizi ve bağlanacak olan emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz. Emeklilik yaşı ile alakalı çoğu merak edilen çoğu husus var. Son günlerde EYT ile alakalı yaşanan problemler bir çok vatandaşımızın başını karıştırmış durumda. Ne vakit emekli olabilirim? Erken emeklilikten faydalanabiliyor muyum? Gibi bir çok soru yöneltiyor vatandaşlarımız. En net yanıtı tek tuşla öğrenebilirsiniz. E-devlet emeklilik sorgulama hizmetinden faydalanmak için öncelikle E-devlet şifresinin olması gereklidir.
SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?
SGK sitesinden emeklilik sorgulama prosedürü amacıyla internet tüketimi gereklidir. İnternet üzerinden SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman internet sitesine girildiğinde sorgulama yapılabilir. SGK sitesinde emeklilik hesaplama motoru amacıyla doldurulması gereken bilgiler:
Cinsiyet,
Doğum tarihi,
Hizmete başlama tarihi,
Malüliyet,
Erken yaşlanma
Yukarıdaki bilgiler emeklilik tarihini öne çekmek ya da varsa hastalık durumu için gereklidir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra temel bilgiler doldurulmalıdır. Bu temel bilgiler:
SSK prim ödeme gün sayısı,
Diğer sandıklara ait gün sayısı,
Askerlik gün sayısı,
Fiili gün sayısı,
Yurt dışı gün sayısı,
3600 günün dolduğu tarih doldurulmalıdır.
Bu bilgiler doldurulduktan sonra '' Gönder'' tuşuna basıldığında SGK emeklilik sorgulaması kolaylıkla yapılabilir.