2022 Ocak ayı emeklilerin maaşlarına yapılacak net zam fiyatı belli oldu! En fazla emekli maaşı ve en az emekli maaşı ne olacak?

2022'de emekli maaşı ne kadar olur? 2022 Ocak ayı emekli maaşı (SSK-Bağkur) zammı ne vakit belli olur? 2021 yılının sonlarına doğru yaklaşılırken emekliler zam hesabı yapmaya başladı. Son olarak 2021 Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam alan emekliler yeni senede aylıklarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor. 2022 emekli zam oranları enflasyon civarlarına göre hesaplanıyor. 2021 Aralık enflasyonu açıklanınca 2022 emekli ve memurların zam oranları netlik kazanacak.