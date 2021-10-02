2022 Ocak ayı emeklilerin maaşlarına yapılacak net zam fiyatı belli oldu! En fazla emekli maaşı ve en az emekli maaşı ne olacak?
Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur'lu emekli heyecan içinde beklemeye başladı. Yeni yılın ilk ayında kazançlar artacak. Emekliler bu yıl pek çok kazanç elde ederken, gözünü Ocak ayına çevirdi. 2021 Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Alınan zam bir çok bireyi memnun etse de market ve pazarlarda fahiş fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. 2022 senesinde emekliler ceplerine girecek olan parayı şuandan hesaplamaya başladı. Peki 2022'de emekli maaşı ne kadar olur? 2022 Ocak ayı emekli maaşı (SSK-Bağkur) zammı ne vakit belli olur?
2022'de emekli maaşı ne kadar olur? 2022 Ocak ayı emekli maaşı (SSK-Bağkur) zammı ne vakit belli olur? 2021 yılının sonlarına doğru yaklaşılırken emekliler zam hesabı yapmaya başladı. Son olarak 2021 Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam alan emekliler yeni senede aylıklarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor. 2022 emekli zam oranları enflasyon civarlarına göre hesaplanıyor. 2021 Aralık enflasyonu açıklanınca 2022 emekli ve memurların zam oranları netlik kazanacak.
2022'de emekli maaşı ne kadar olur?
2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi anketi
Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı 'piyasa katılımcıları anketi' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken, bu anket döneminde yüzde 16,74'e yükseldi.