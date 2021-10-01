O mesleklerde çalışanlar anında emekli oluyor! SGK resmen açıkladı! 18 yaş öncesi yatırılan sigorta primleri...

SGK tarafından resmen açıklandı. Vatandaşlar SSK'ya akın etti. Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup "yaş, prim gün adedi ve sigortalı olma süresi" şartlarını yerine getirenler bu hakkı elde eder. Çalışanlar, "yaştan, normal ve erken" olmak üzere üç şekilde emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe başlama tarihine göre bazı durumlarda indirilerek değişik emeklilik seçenekleri sunulabiliyor. SSK'lı olanlarda ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık zamanı koşulları belirleme ediliyor.
1- Yaştan emekli olmanın koşulları neler?
İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2- 18 yaş öncesi yatırılan sigorta primlerinin emeklilikte bir etkisi var mı?
Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.
ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
3- Yıpranmayla ek prim emeklilik getiriyor mu?
Çimento, cam, kurşun, demir ve çelik fabrikaları, yeraltı işleri, askeri görevlerde, emniyet başta olmak üzere 45 iş konulunda yıpranma nedeniyle erken emekli olunabiliyor.
Bu mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor.
4- Yıpranma payı fiili hizmetten sayılıyor mu?
Yıpranma payı fiili hizmetten de sayılıyor. Bu mesleklerde her yıla 90 gün ek fiili hizmet artışı eklenmesi durumunda bir yıl çalışan 15 ay çalışmış kabul ediliyor.
Normalde emeklilikte esas olan 360 gün sayısı fiili hizmet artışı ile her yıl 360 gün ile birlikte 60-180 gün arasında farklı oranlarda prim sayısı ekleniyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 iş kolu faydalanabiliyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
5- Memurlar ve işçiler için yıpranma payı nasıl hesaplanıyor?
Eylül 1999'dan önce hizmette bulunan bir kamu çalışanın yıpranma payının tamamı emeklilik süresinden düşer. Bu tarihten önce başlayan memurun yıpranma payının yarısı da emeklilik yaşından indirilir.
Yıpranma payı hem emekli aylığını hem de ikramiyeleri olumlu yönde etkiler. İşçilerde de yıpranma yapı, eklenen prim gün sayısının yarısı kadar süre işçinin emekli olabilmesi için doldurulması gerekli olan yaştan düşürülür. İşçinin yıpranma payı kapsamında olan işlerde minimum 3 bin 600 gün çalışmış olması gerekiyor.