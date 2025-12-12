PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Güllü dosyasında cinayet itirafı geldi! Sultan anlattı: "Kızı Tuğyan itti" | Adliyeye sevk edildiler

Son dakika: Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kızı ve arkadaşı gözaltına alındı. Cinayette itiraf ise Tuğyan'ın arkadaşından geldi. İtiraf sonrası Tuğyan'ın avukatı davadan çekilirken soruşturmada 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sis perdesi aralandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti ve "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" dedi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

KAÇMAK ÜZEREYKEN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

İTİRAF GELDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın arkadaşı Sultan, cinayeti itiraf etti. Sultan Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini itiraf etti.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Tuğyan'ın avukatı itiraf sonrası "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz" diyerek davadan çekildiğini açıkladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Güllü'nün ölümünde cinayet itirafı sonrası aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

"SULTAN CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ" DEMİŞTİ

Yaşanan gelişmenin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini öne sürdü.

Ferdi Aydın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Tuğyan ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş ilk benden duyun" dedi.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”

