Son dakika: Güllü dosyasında cinayet itirafı geldi! Sultan anlattı: "Kızı Tuğyan itti" | Adliyeye sevk edildiler

Son dakika: Şarkıcı Güllü 'nün ölümündeki sis perdesi aralandı. Tuğyan Ülkem Gülter 'in arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti ve "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" dedi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın arkadaşı Sultan, cinayeti itiraf etti. Sultan Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini itiraf etti.

Öte yandan Tuğyan'ın avukatı itiraf sonrası "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz" diyerek davadan çekildiğini açıkladı.

Güllü'nün ölümünde cinayet itirafı sonrası aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi