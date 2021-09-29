Herkese emekli olma müjdesi! Toplu parası olmayanlar da anında emekli olacak! Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek...

Başvuru zamanı bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar amacıyla emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar emekli olabilecek. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor. Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.
36 TAKSİTTE ÖDENECEK
Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek. Geçmiş bağkur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek vatandaşlar de eklendi.
ÖNCE SGK'YA GİDİN
Kredi ile emekli olmak isteyenler önce SGK'ya giderek borçlarını ödediklerinde ya da askerlik veya doğum borçlanması yaptıklarında emekli olabileceklerine dair yazı alacak. bu yazı ile Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor..