Milyonlarca çalışan için önemli haklar mevcut durumda. Bunlardan bir tanesi ise rapor parası. Rapor parasının unutulması halinde emanet hesapta kalıyor. Çoğu zaman rapor parası çalışanlar tarafından unutuluyor. Bu anlamda sigortalı olarak çalışanlar sağlık sorunları nedeniyle raporlu oldukları sürelerin SGK tarafından nasıl geri ödendiğini merak ediyor… Rapor parası nasıl alınır?
Rahatsızlanana rapor parası
■ İşçi, hastalığa yakalanırsa rapor alabilir mi?
İşçinin Coronavirüs nedeniyle hasta olması durumunda, çalışanın SGK ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında muayenesi sonrasında tedavi sürecinin başlatılması söz konusu olacaktır.
Çalışan sağlık problemi nedeniyle istirahatli sayılacak olduğundan, istirahati süresince SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alacak olup, işe devamı gerekmediği gibi, herhangi bir çalışanın sağlık sebepleri nedeniyle tabi olduğu prosedür işleyecektir.
■ Ben bir işyerinde çalışmaya başladığım halde sigortamı hemen göstermediler ve epey bir süre sigortasız çalıştım. Tabii ihtiyaçtan dolayı ses çıkartmadım. Aradan 9 ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı.
Şimdi ben işten ayrılsam o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? Halen aynı işyerinde çalışmaktayım. 5...259217 Nolu SMS
Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.
Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa, bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilir ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda yani dava açmadan sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.
■ İşyerinde faaliyetin belirli bir süre durdurulması ve sonrasında telafisi mümkün müdür?
İşyerinin zorunlu nedenlerle, faaliyetin geçici olarak durdurulması veya tamamen tatil edilmesi sebebiyle çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere, 4 ay telafi çalışması gerçekleştirilebilir.
Ne zaman emekli olurum?
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
RAPOR PARASI NEDİR?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Sağlık kuruluşlarından alınan belge ile işe gidemedikleri süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrete de rapor parası denmektedir.