SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak? Hangi paralar geri ödeniyor?

Babam 02.02.1970 doğumlu. İlk işe girişi 02.05.1988 tarihinde olup, toplam 2052 gün prim ödemesi var. Mesleği inşaat işçisi, ancak şu an bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyor. Ne zaman ve nasıl emekli olabilir? Emekli olma ihtimali olmaz ise SGK prim iadesi konusunda ne yapabiliriz? Ne kadar iade alabiliriz? Ersin TİRYAKİ

Bu prim günüyle emekli olması mümkün değil. En az 3600 günü tamamlayıp 60 yaşını beklemesi gerekir. Primleri geri alma imkanı bulunuyor, onun için de 60 yaşını doldurması gerekiyor. Para ödenirken sadece işçi payı ve faizsiz güncellemeyle ödeniyor. O yüzden yüksek bir tutar olmasını beklemeyin.