SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak? Hangi paralar geri ödeniyor?

Emekli olmak için gün sayanlar belli bir prim ödemesi ve gün tamamlamadan emekli olamıyor. Yaş ve yıl şartını tamamlamayanlar için prim gününü doldurmayanlara için doğum borçlanması ve askerlik saydırarak emekli olabiliyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor.
Babam 02.02.1970 doğumlu. İlk işe girişi 02.05.1988 tarihinde olup, toplam 2052 gün prim ödemesi var. Mesleği inşaat işçisi, ancak şu an bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyor. Ne zaman ve nasıl emekli olabilir? Emekli olma ihtimali olmaz ise SGK prim iadesi konusunda ne yapabiliriz? Ne kadar iade alabiliriz? Ersin TİRYAKİ
Bu prim günüyle emekli olması mümkün değil. En az 3600 günü tamamlayıp 60 yaşını beklemesi gerekir. Primleri geri alma imkanı bulunuyor, onun için de 60 yaşını doldurması gerekiyor. Para ödenirken sadece işçi payı ve faizsiz güncellemeyle ödeniyor. O yüzden yüksek bir tutar olmasını beklemeyin.
Sigorta girişim 2004. SSK'lı olarak çalışıyorum. Toplam günüm şu an 4555. Ne zaman emekli olurum? Salih DAĞAN
İşe giriş tarihinize göre 60 yaş ve 7000 gün şartlarıyla emekli olabilirsiniz. 4500 günle kısmi emeklilik için ise 25 yıl geçmesi gerekiyor.
Eşim 1971 doğumlu. 1995'te Bağ- Kur'lu olarak başladı. 2001'de Bağ- Kur'dan çıktı, daha sonrasında da sigortalı olarak çalışıyor. Ne zaman emekli olabilir? Emin AKIN
SSK'lı olarak devam ederse 1995 yılındaki giriş tarihindeki ay ve güne göre 55 ya da 56 yaşında emekli olabilir. Bağ-Kur'lu olarak devam ederse 9 bin gün prim ödemesi gerekecek.
01/01/1987 girişim. Sigortaya 1600 günüm var, ne zaman emekli olabilirim? Nasıl bir yol var? Ferhat LÜLECİ
Bu primle emekli olmanız mümkün değil. Prim gününüzün en az 3600 gün olması gerekiyor. Bunu tamamladıktan sonra da 60 yaşını beklemelisiniz. Başka türlü emekli olamazsınız.
SGK'DAN PARA NASIL ALINIR?
SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor. SGK 1 ay inceleme dönemi sonrası çalıştığınız dönemde emekli olduğunuz güne göre geri ödemeleri yapıyor. Bağkurlular tüm paralar iade edilirken, 4A SGK'lılar 2008 öncesi hem işçi hem işveren primi, 2008 sonrası işçi primleri hemen alabiliyorsunuz.
Mirasçı (Eş, Anne, Baba, Çocuk) Tüm şartlar sağlandığında emeklilik hakkına kavuşmayanlar için miraçlılar da bu parayı alabiliyor. Ölüm aylığı, dul aylığı ve yetim maaşı almayan mirasçılar SGK'dan çalıştığı döneme kadar olan mirasçı parası alabiliyor.
ASKERLİK BORÇLANMASIYLA EMEKLİLİK
Askerden önce sigortanız yoksa, bu günleri borçlanarak sigorta başlangıcını öne çekbilirsiniz. Borçlanmayla özellikle sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesine çekilirse büyük avantaj sağlar. Kademeli sistemin geçerli olduğunu da düşündüğümüzde, sigortayı 1 gün öne çekmek 1 yıl erken emekli olmanızı sağlar. 540 (18 ay) askerlik borçlanmasının maliyeti bugün için en az 10 bin 238 TL. Yani günlük 18.96 TL.
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