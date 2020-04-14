E-haciz uygulamasının amacı nedir? Hangi durumlarda e-haciz işlemi yapılabilir?

e-Haciz Uygulamasının Amacı Nedir?

e-Haciz uygulamasındaki temel amaç, borçların tek bir elden takip edilmesine olanak tanırken; masrafları da minimuma indirmektir. Bunun dışında da uygulamanın avantaj sağladığı durumlar söz konusudur:

• Alacak takibinin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına olanak verilir.

• Kağıt, dosya ve posta masraflarının en düşük seviyede tutulmasına imkan tanınır.

• Haciz personelleri dosya yoğunluğundan kurtularak; denetim, tatbikat gibi başka işlerde kullanma olanağı doğrulur.

• Gelir İdaresi işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için de kullanılan e-Haciz, VEDOP 3 programının içinde bir programla alt birimlerden gelen bilgilerin takibi yapılır.