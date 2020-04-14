Erken emeklilik formülleri nelerdir? Kimler erken emeklilikten yararlanabilir?

Erkeklerin Askerlik Borçlanmasıyla Emeklilik Süresi Kısaltılıyor

Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla beraber, vatani görevini yerine getirmek için iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının kapısı aralanmıştır. Askerlik süresi boyunca erkek çalışanların adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er ya da erbaş olarak silahaltına alınması veya yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresinde geçen zamanda askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Askerlik borçlanması için dönecek prim süresi; tamamen askerlik zamanıyla ilişkilidir.

Çalışan Gurbetçilere Yurtdışı Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Müjdesi

Çalışma hayatının büyük bölümü yurtdışında geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına erken emeklilik için koşulları belirlenmiştir. Çalışan gurbetçilerin Türkiye'deki herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları ve adına hiçbir prim ödemesinin yapılması şarttır. Vatandaşların yurtdışında çalışma hayatı olduğunun belgelenmesinin ardından bu süre başvuruda bulunarak SGK'ya borçlanmaları söz konusudur.