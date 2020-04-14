Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla beraber, vatani görevini yerine getirmek için iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının kapısı aralanmıştır. Peki erken emeklilik formülleri nelerdir? Kimler erken emeklilikten yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte, erken emekliliğe hak kazanmak isteyen vatandaşların sorularına cevap verecek detaylar
Kadınlar Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Kadın çalışanlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla beraber, doğum ve sonrasındaki süreçte iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının önü açılmıştır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar en fazla 3 defa olmak üzere; doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi koşuluyla doğum borçlanması yapabiliyorlar. Doğum borçlanması şartlarından bir diğeri ise bebeğin sağ olmasıdır. Doğum yapmayan ama iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğum yaparak çocuğunu evlatlık veren kadın çalışanlara da her çocuk için doğum borçlanması hakkı doğuyor.
Erkeklerin Askerlik Borçlanmasıyla Emeklilik Süresi Kısaltılıyor
Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla beraber, vatani görevini yerine getirmek için iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının kapısı aralanmıştır. Askerlik süresi boyunca erkek çalışanların adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er ya da erbaş olarak silahaltına alınması veya yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresinde geçen zamanda askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Askerlik borçlanması için dönecek prim süresi; tamamen askerlik zamanıyla ilişkilidir.
Çalışan Gurbetçilere Yurtdışı Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Müjdesi
Çalışma hayatının büyük bölümü yurtdışında geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına erken emeklilik için koşulları belirlenmiştir. Çalışan gurbetçilerin Türkiye'deki herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları ve adına hiçbir prim ödemesinin yapılması şarttır. Vatandaşların yurtdışında çalışma hayatı olduğunun belgelenmesinin ardından bu süre başvuruda bulunarak SGK'ya borçlanmaları söz konusudur.