3 bin 600 günle emekli olabilirsiniz! Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!

Emeklilik için prim ödeme gün sayısı yetmeyen kişilerin neler yapabileceği ve emeklilik için prim günü az olan kişilerin yararlanabileceği yaştan emeklilik üzerinde duracağız. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak özellikle kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla beraber, prim günü yetersiz olmaktadır. Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilir.

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