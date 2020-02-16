Erkekler 43, kadınlar 38 yaşında emekli olacak mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda

Türkiye gazetesinde bir haber yayınlandı. Bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak. Emeklilik primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis'in açılmasıyla yeniden gündeme geleceği iddia edildi. Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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