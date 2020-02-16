SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi geldi. Halen uygulamada olan düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda önemli olan husus ise yaş şartı. Yani yaş şartı emekli olmak için sağlanmıyorsa toptan ödemede yapılmıyor.

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