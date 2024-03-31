|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|AYTAÇ DEMİR
|0
|%0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %93.48
|İBRAHİM GÖÇMEN
|5
|%0.02
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH BAHADIR SOYLU
|0
|%0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %46.15
|MEVLÜT ŞAHİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %76.54
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|31
|%0.05
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %17.65
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %12.50
|0
|%0
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
|Detay
|
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %85.71
|0
|%0
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|0
|%0
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %53.85
|0
|%0
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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