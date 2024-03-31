60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
AYTAÇ DEMİR 0 %0 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %93.48
İBRAHİM GÖÇMEN 5 %0.02 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
NUH BAHADIR SOYLU 0 %0 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %46.15
MEVLÜT ŞAHİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %76.54
MAHMUT SAMİ KAYMAK 31 %0.05 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %17.65
ÖMER FARUK SAATÇİ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
0 %0 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %53.85
0 %0 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı