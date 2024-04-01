|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.27
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.63
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.38
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %94.74
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.84
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.36
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.42
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.49
|KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU
|255
|%0.26
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %99.11
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %96.39
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.15
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.14
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %99.78
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %88.44
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %89.27
|ERCAN ÖZTEKİN
|142
|%0.07
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %96.08
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.71
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.60
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.69
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %97.01
|KEMAL MERTCAN ERKOCA
|410
|%0.15
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %94.47
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.62
|ÖZGE BİLGİN
|732
|%0.25
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERK OLÇUM BİLGİN
|127
|%0.03
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.12
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %88.24
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.77
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %95.13
|LÜTVİ AKBAŞ
|117
|%0.07
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.88
|HAMİT ZENGİN
|119
|%0.08
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.82
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.55
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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