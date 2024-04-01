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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.27
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.63
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.38
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %94.74
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.84
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.36
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.42
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.49
KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU 255 %0.26 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %99.11
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.50
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %96.39
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.15
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.14
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %99.78
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %88.44
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %89.27
ERCAN ÖZTEKİN 142 %0.07 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.71
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.60
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.69
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %97.01
KEMAL MERTCAN ERKOCA 410 %0.15 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %94.47
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.62
ÖZGE BİLGİN 732 %0.25 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERK OLÇUM BİLGİN 127 %0.03 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.12
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %88.24
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.77
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %95.13
LÜTVİ AKBAŞ 117 %0.07 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.88
HAMİT ZENGİN 119 %0.08 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.82
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.55
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı