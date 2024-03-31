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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:51
Türkiye Komünist Partisi

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

OSMAN OZAN KAPAR

Osman Ozan Kapar
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : ANTALYA / KEPEZ
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı