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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.82
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.52
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.26
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %94.61
BARIŞ DOĞAN 155 %0.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.84
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %79.56
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.11
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.24
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.94
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.13
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %96.39
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.15
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %89.83
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %99.56
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %88.34
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %89.16
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %95.20
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.61
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.19
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.69
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.46
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %94.35
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.53
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.82
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %87.21
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %89.60
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.99
FUNDA ODABAŞ 43 %0.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
EVRİM SALDIRAN 85 %0.03 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.55
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.11
SELİM ÇELİK 93 %0.02 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.30
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı