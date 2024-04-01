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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.05
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EYNALLI 49 %0.04 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.78
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı