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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 10:19
Sol Parti

  • KISALTMA

    Sol Parti

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
Sol Parti TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

İLKNUR BAŞER

İlknur Başer
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : ANKARA / ÇANKAYA
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı