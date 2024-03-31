|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %47.62
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.69
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %12.30
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %47.89
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %42.21
|SEZGİN ELÇİ
|11
|%0.01
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %38.02
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %15.63
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %43.53
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %68.99
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %25.56
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %29.61
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.06
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %40.16
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %48.13
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %62.94
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %49.60
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %43.44
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %31.73
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %21.47
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %14.66
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %29.71
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %60.57
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.93
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %43.81
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %44.03
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %34.64
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %37.78
|ÖMER ÇELİK
|8
|%0.01
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %35.80
|KIVANÇ KUMANOĞLU
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %33.30
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %24.42
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %76.34
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %27.65
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %30.20
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %42.34
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %40.13
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %46.86
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %26.71
|HASAN POLAT
|1
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %32.35
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %61.13
|0
|%0
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