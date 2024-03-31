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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %47.62
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.69
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %12.30
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %47.89
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %42.21
SEZGİN ELÇİ 11 %0.01 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %38.02
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %15.63
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %43.53
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %68.99
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %25.56
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %29.61
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.06
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %40.16
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %48.13
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %62.94
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %49.60
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %43.44
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %31.73
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %21.47
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %14.66
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %29.71
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %60.57
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.93
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %43.81
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %44.03
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %34.64
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %37.78
ÖMER ÇELİK 8 %0.01 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %35.80
KIVANÇ KUMANOĞLU 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %33.30
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %24.42
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %76.34
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %27.65
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %30.20
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %42.34
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %40.13
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %46.86
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %26.71
HASAN POLAT 1 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %32.35
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %61.13
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı