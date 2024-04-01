|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖKSÜZ
|72
|%0.10
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|18
|%0.07
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESMA ERSEN
|73
|%0.51
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|30
|%0.12
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AYDIN
|328
|%0.20
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SELÇUK ERSEN
|6
|%0.04
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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