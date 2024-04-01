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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.25 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SOYLU 41 %0.41 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAYAZITOĞLU 19 %0.06 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DOĞAN 2 %0.10 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN SEKNİ 236 %0.45 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN 276 %0.25 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIDIKA BOZOĞLAN 1 %0.06 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN VATAN 2 %0.03 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı