|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|15
|%0.05
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.27
|MEHMET SAPMAZ
|46
|%0.04
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
|HANİFİ KARAHASAN
|19
|%0.03
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|65
|%0.36
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜÇLÜBİLEK
|50
|%0.07
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|FADİMA IŞIK
|34
|%0.14
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
|AHMET DAŞGIN
|8
|%0.04
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ İÇİN
|43
|%0.04
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.37
|ETEM GAVUN
|15
|%0.03
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|9
|%0.13
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT METİN
|20
|%0.08
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
|ZEKİ KABCI
|20
|%0.04
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
|HAMDİ UYGUN
|362
|%0.57
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
|İSMAİL ÖRÜN
|26
|%0.12
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