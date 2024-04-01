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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
ZÜBEYDE ÖRÜN 15 %0.05 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.27
MEHMET SAPMAZ 46 %0.04 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
HANİFİ KARAHASAN 19 %0.03 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
MUSTAFA KUNDAKÇI 65 %0.36 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜÇLÜBİLEK 50 %0.07 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
FADİMA IŞIK 34 %0.14 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
AHMET DAŞGIN 8 %0.04 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ İÇİN 43 %0.04 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.37
ETEM GAVUN 15 %0.03 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
İSRAFİL ŞİMŞEK 9 %0.13 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT METİN 20 %0.08 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
ZEKİ KABCI 20 %0.04 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
HAMDİ UYGUN 362 %0.57 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
İSMAİL ÖRÜN 26 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı