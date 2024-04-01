|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL SAYIN
|454
|%0.44
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|257
|%0.16
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT SÖNMEZ
|30
|%0.07
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSEMED MEMİŞ
|32
|%0.15
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ GÜNGÖR
|170
|%0.23
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR MAHMUTOĞLU
|27
|%0.08
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TEKİN
|15
|%0.08
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|43
|%0.22
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSKAN CENGİZ
|86
|%0.27
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNDULLAH EROL
|28
|%0.13
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
|EDİP ALEV
|174
|%0.14
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