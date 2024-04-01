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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL SAYIN 454 %0.44 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SABRİ AĞAYA 257 %0.16 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT SÖNMEZ 30 %0.07 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSEMED MEMİŞ 32 %0.15 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ GÜNGÖR 170 %0.23 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR MAHMUTOĞLU 27 %0.08 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TEKİN 15 %0.08 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLEMİR KIZILŞAH 43 %0.22 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSKAN CENGİZ 86 %0.27 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNDULLAH EROL 28 %0.13 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
EDİP ALEV 174 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı