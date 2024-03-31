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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%67.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %62.74
SAİM BAMİDİCİ 97 %0.24 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %64.26
TURAN SAK 53 %0.11 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %75.86
MURAT YILDIRIM 111 %0.12 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %51.34
MUSTAFA NAZLI 14 %0.03 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %49.55
AYDIN AKICI 30 %0.23 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %32.76
AYDIN YAPICI 113 %0.18 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %47.41
ALİ ÇİFTÇİOĞLU 77 %0.17 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %54.26
MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN 97 %0.08 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %71.51
MEHMET LATİF EKİNCİ 26 %0.12 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %86.84
CİHAN GÖK 30 %0.11 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %67.71
AHMET POLAT 163 %0.32 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %63.16
MEHMET KAZAK 52 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı