|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %62.74
|SAİM BAMİDİCİ
|97
|%0.24
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %64.26
|TURAN SAK
|53
|%0.11
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %75.86
|MURAT YILDIRIM
|111
|%0.12
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %51.34
|MUSTAFA NAZLI
|14
|%0.03
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %49.55
|AYDIN AKICI
|30
|%0.23
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %32.76
|AYDIN YAPICI
|113
|%0.18
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %47.41
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|77
|%0.17
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %54.26
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|97
|%0.08
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %71.51
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|26
|%0.12
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %86.84
|CİHAN GÖK
|30
|%0.11
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %67.71
|AHMET POLAT
|163
|%0.32
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %63.16
|MEHMET KAZAK
|52
|%0.09
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