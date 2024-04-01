|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %77.27
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH GÜLTEKİN
|47
|%0.12
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN YORULMAZ
|17
|%0.21
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
|İBRAHİM KAYA
|37
|%0.20
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %98.21
|HÜSEYİN YAZĞAN
|436
|%0.21
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %95.02
|MUSTAFA YALÇINKAYA
|586
|%0.21
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ARSLAN
|6
|%0.21
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %72.34
|0
|%0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
|189
|%0.23
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİRALP
|39
|%0.18
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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