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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %77.27
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH GÜLTEKİN 47 %0.12 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN YORULMAZ 17 %0.21 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
İBRAHİM KAYA 37 %0.20 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %98.21
HÜSEYİN YAZĞAN 436 %0.21 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %95.02
MUSTAFA YALÇINKAYA 586 %0.21 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ARSLAN 6 %0.21 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %72.34
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SIDDIK EĞDEMİR 189 %0.23 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİRALP 39 %0.18 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı