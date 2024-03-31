60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN DAYİ 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.24
ŞÜKRÜ URAL 4 %0.10 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
OSMAN ŞİMŞEK 2 %0.39 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.94
İZZETTİN SEVİM 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.35
MEHMET ALİ ORTAÇ 10 %0.22 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.14
AYHAN ERENSOY 1 %0.03 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.20
AHMET PAK 1 %0.09 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %5.36
ERDAL ELİBÜYÜK 31 %0.24 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %6.47
HAŞİM TURAN 2 %0.02 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %1.00
MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDUSSELAM YAÇİN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %3.62
SEDAT SUAKAR 5 %0.07 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.81
SEYFETTİN GÜLER 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %1.19
FURKAN YAŞAKAN 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %5.08
SELAHATTİN YÜCE 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.59
CENGİZ KILIÇ 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %1.76
SUPHAN ÇELİK 3 %0.08 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.61
ERKAN DEMİR 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.77
RECEP SARIAĞAÇ 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.88
HASAN ECE 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.46
MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ 2 %0.08 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %4.97
SAİD AYDIN 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
HASAN AYDIN 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %1.25
MEHMET ENES KARAKAYA 2 %0.08 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %1.31
ABDURRAZZAK TEMEL 6 %0.16 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %1.32
MARUF İÇKE 3 %0.06 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.79
KASIM AYDIN 6 %0.11 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.82
ERDAL ALMALI 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.00
MEHMET ŞİMGAR 2 %0.08 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.78
OSMAN GÜLER 6 %0.37 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %21.37
RAİF ÖZYILDIRIM 3 %0.06 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
GÜLDEN BULUT 2 %0.12 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.52
SERCAN KAYACAN 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.65
ŞEYHMUS KORKMAZ 21 %0.45 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.28
ABDULBARİ DUMAN 7 %0.20 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.82
RESUL ALINMIŞ 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.71
MEHMET LAÇİN 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.35
FEYZULLAH ÇİFTÇİ 1 %0.02 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %5.47
YILMAZ AKKILIÇ 22 %0.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı