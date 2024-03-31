|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN DAYİ
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.24
|ŞÜKRÜ URAL
|4
|%0.10
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|OSMAN ŞİMŞEK
|2
|%0.39
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.94
|İZZETTİN SEVİM
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.35
|MEHMET ALİ ORTAÇ
|10
|%0.22
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.14
|AYHAN ERENSOY
|1
|%0.03
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.20
|AHMET PAK
|1
|%0.09
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %5.36
|ERDAL ELİBÜYÜK
|31
|%0.24
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %6.47
|HAŞİM TURAN
|2
|%0.02
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %1.00
|MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDUSSELAM YAÇİN
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %3.62
|SEDAT SUAKAR
|5
|%0.07
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.81
|SEYFETTİN GÜLER
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %1.19
|FURKAN YAŞAKAN
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %5.08
|SELAHATTİN YÜCE
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.59
|CENGİZ KILIÇ
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %1.76
|SUPHAN ÇELİK
|3
|%0.08
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %1.61
|ERKAN DEMİR
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.77
|RECEP SARIAĞAÇ
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.88
|HASAN ECE
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.46
|MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ
|2
|%0.08
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %4.97
|SAİD AYDIN
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
|HASAN AYDIN
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %1.25
|MEHMET ENES KARAKAYA
|2
|%0.08
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %1.31
|ABDURRAZZAK TEMEL
|6
|%0.16
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %1.32
|MARUF İÇKE
|3
|%0.06
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.79
|KASIM AYDIN
|6
|%0.11
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.82
|ERDAL ALMALI
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.00
|MEHMET ŞİMGAR
|2
|%0.08
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.78
|OSMAN GÜLER
|6
|%0.37
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %21.37
|RAİF ÖZYILDIRIM
|3
|%0.06
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.87
|GÜLDEN BULUT
|2
|%0.12
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.52
|SERCAN KAYACAN
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %2.65
|ŞEYHMUS KORKMAZ
|21
|%0.45
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.28
|ABDULBARİ DUMAN
|7
|%0.20
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %1.82
|RESUL ALINMIŞ
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.71
|MEHMET LAÇİN
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.35
|FEYZULLAH ÇİFTÇİ
|1
|%0.02
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %5.47
|YILMAZ AKKILIÇ
|22
|%0.31
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