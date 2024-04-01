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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDULLAH TUNÇ 4 %0.33 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL TEKNAL 3 %0.09 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %97.83
İSLAM ÇAKAR 8 %0.08 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ŞAHİN 20 %0.60 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF ŞİMŞEK 1 %0.04 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER TEKMAN 1 %0.02 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.26
HASAN KOÇ 173 %0.14 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSLAM DURMAZ 8 %0.13 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL TUNÇ 1 %0.03 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAFİZ KARADAŞ 4 %0.27 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYREDDİN ÖZÇELİK 4 %0.13 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MEMİŞ 7 %0.06 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS GÜNDÜZ 1 %0.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı