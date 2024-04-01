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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
AHMET ARSLANER 28 %0.10 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.11
RAMAZAN TAŞDEMİR 103 %0.08 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
SÜLEYMAN ARSLANER 75 %0.13 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
AHMET ÖZER 26 %0.14 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
ABDULGANİ TARHAN 80 %0.12 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE PEKÖZ 261 %0.38 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
HÜSEYİN ÖZTÜRK 34 %0.14 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
VEFA SARI 9 %0.05 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %99.80
ÖMER CENGİZ ÖZKAN 492 %0.41 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %97.55
HASAN KOCA 32 %0.06 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
CEVZET AYÇOBAN 4 %0.06 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.30
AHMET AYTEKİN 33 %0.07 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.76
SELAHATTİN KESİK 48 %0.08 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %90.48
MUSTAFA AYDIN UYLAŞ 27 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı