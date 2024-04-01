|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
|AHMET ARSLANER
|28
|%0.10
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %93.11
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|103
|%0.08
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %96.67
|SÜLEYMAN ARSLANER
|75
|%0.13
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
|AHMET ÖZER
|26
|%0.14
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %97.20
|ABDULGANİ TARHAN
|80
|%0.12
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE PEKÖZ
|261
|%0.38
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|34
|%0.14
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
|VEFA SARI
|9
|%0.05
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %99.80
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|492
|%0.41
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %97.55
|HASAN KOCA
|32
|%0.06
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|CEVZET AYÇOBAN
|4
|%0.06
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.30
|AHMET AYTEKİN
|33
|%0.07
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.76
|SELAHATTİN KESİK
|48
|%0.08
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %90.48
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|27
|%0.13
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