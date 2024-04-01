|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖRGEL
|33
|%0.18
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|MEHMET ŞİMŞEK
|57
|%0.17
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|26
|%0.41
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÇAKAR
|587
|%0.79
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT CİHANGİR
|48
|%0.25
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL KÖK
|75
|%0.37
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN HARAT
|2914
|%0.77
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.85
|MUSTAFA KARAKURT
|4882
|%1.45
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN YÜKSEK
|23
|%0.19
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