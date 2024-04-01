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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖRGEL 33 %0.18 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
MEHMET ŞİMŞEK 57 %0.17 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL KILIÇPARLAR 26 %0.41 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÇAKAR 587 %0.79 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT CİHANGİR 48 %0.25 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL KÖK 75 %0.37 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN HARAT 2914 %0.77 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.85
MUSTAFA KARAKURT 4882 %1.45 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN YÜKSEK 23 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı