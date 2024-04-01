|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SAİD KAYA
|5
|%0.17
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %68.18
|AYŞE DİNÇ
|7
|%0.18
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FUAT TEKBAŞ
|4
|%0.07
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %99.33
|RESUL DALKILIÇ
|35
|%0.09
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM GÜLDOĞDU
|1
|%0.09
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN ACAR
|2
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.74
|TOLGA ZÜLKA
|142
|%0.14
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SELÇUK EŞİN
|7
|%0.41
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %98.96
|NURULLAH ÖZÇELİK
|22
|%0.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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