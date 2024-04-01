|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF İSLAM BİLGİN
|14
|%0.09
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF TİREL
|3
|%0.06
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP POLAT
|4
|%0.06
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ MECİT
|6
|%0.08
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HUZEYFE AKICI
|79
|%1.33
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT SAYDAM
|5
|%0.08
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ACET
|130
|%0.13
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET KAZAK
|0
|%0
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