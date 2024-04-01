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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.17
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHİM TARCAN 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TEMUR 5 %0.23 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CAVİT YILDIZ 35 %0.13 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERDEN 4 %0.11 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL TALAR 5 %0.29 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇELİK 10 %0.11 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BABACAN 10 %0.25 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF KARADAŞ 2 %0.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ GÖNÜL 47 %0.09 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ŞİMŞEK 3 %0.07 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT ALTUNBIÇAK 5 %0.15 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı