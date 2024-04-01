|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ERGUNŞAH
|6
|%0.29
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN GÜNER
|1631
|%18.22
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ BİNGÖL
|557
|%16.45
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN GÖKALP
|4
|%0.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMİROĞLU
|5341
|%11.54
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT KANAT
|526
|%6.41
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM KAYANTAŞ
|2
|%0.37
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN YILDIZ
|3
|%0.34
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