|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT OKTAN
|6
|%0.13
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA YILMAZ
|5
|%0.29
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ARİF YILMAZ
|1051
|%2.12
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULBARİ DURMAZ
|4
|%0.12
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