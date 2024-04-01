|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ÖLMEZ
|82
|%0.46
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLATİF ÖZBEK
|31
|%0.65
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAHRAMANOĞLU
|26
|%0.15
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM YAVUZ
|6683
|%16.34
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YETİŞ
|1292
|%1.25
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMEDDİN ERTÜRK
|218
|%10.65
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EREN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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