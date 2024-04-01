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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %84.67
0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.66
MEHMET EMİN AYDIN 437 %0.39 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÇAVLI 183 %1.08 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %93.66
HAKİM DOĞAN 310 %0.67 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı