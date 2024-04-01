|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
|0
|%0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %84.67
|0
|%0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.66
|MEHMET EMİN AYDIN
|437
|%0.39
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÇAVLI
|183
|%1.08
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %93.66
|HAKİM DOĞAN
|310
|%0.67
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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