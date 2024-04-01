|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|İRFAN ÖZYOLCU
|47
|%0.06
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.43
|0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
|0
|%0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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