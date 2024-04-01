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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
İRFAN ÖZYOLCU 47 %0.06 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.43
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı