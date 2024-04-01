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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %89.70
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.86
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.35
UĞUR ÇAM 837 %0.38 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
SÜLEYMAN KANDİL 777 %0.22 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.51
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.95
CÜNEYT ÇELİKSOY 88 %0.09 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.27
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.13
AYNÜR TATLİ 159 %0.10 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.48
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.40
AYHAN UZUNYAYLA 143 %0.10 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.38
NEVZAT ALTITOK 165 %0.08 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.30
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.80
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %95.59
MUSTAFA KAPLAN 467 %0.21 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %84.86
MÜNİR EREN 814 %0.21 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %82.69
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %92.04
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.57
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %76.63
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %92.09
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.96
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %90.44
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.39
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KELEŞ 90 %0.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %88.93
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %83.85
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.95
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %83.05
MURAT YILDIZ 122 %0.10 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %92.20
EROL DEMİR 446 %0.27 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.68
RAMAZAN ALTAN 552 %0.22 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %84.93
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.85
ŞİNASİ KUYTAK 195 %0.07 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı