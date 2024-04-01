|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BALİM
|12
|%0.07
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|ALİ DEMİR
|41
|%0.12
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
|7
|%0.11
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞİMŞEK
|112
|%0.15
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %99.02
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|1049
|%0.28
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|2
|%0.02
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