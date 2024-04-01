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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı