|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %89.70
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.86
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.35
|SADAM ERGÜN
|575
|%0.26
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.51
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.95
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.27
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.13
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %91.48
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.40
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.38
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.30
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.80
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %95.59
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %84.86
|TURAN YILMAZ
|414
|%0.11
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %82.69
|0
|%0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %92.04
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.57
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %76.63
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %92.09
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.96
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %90.44
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.39
|0
|%0
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL ÇOBAN
|143
|%0.03
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %88.93
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %83.85
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.95
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %83.05
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %92.20
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.68
|FEVZİ AYBER
|287
|%0.11
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
|SALİH AKÇA
|122
|%0.08
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %84.93
|AHMET ERGİN
|334
|%0.10
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.85
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YAVUZ
|165
|%0.12
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