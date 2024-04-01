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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
0 %0 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı