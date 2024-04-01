|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.18
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.94
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.21
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.71
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.74
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.32
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.47
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.25
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %97.79
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.58
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.16
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.93
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.61
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.15
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.79
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.40
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %90.95
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %93.56
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.94
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.51
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.14
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %79.84
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %81.50
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %80.03
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
|SEBAHATTİN NAZİR
|393
|%0.24
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %80.79
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %87.67
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.64
|0
|%0
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