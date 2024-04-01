60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı