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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.03
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.55
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.10
İSMAİL ASLAN 40 %0.02 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.44
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.18
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.53
HÜSEYİN CELEP 8 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.21
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
SELMAN KILIÇ 56 %0.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %87.97
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.34
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.25
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.18
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %97.79
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.10
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %92.94
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.88
YÜKSEL DAYI 126 %0.03 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %78.97
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %90.90
DURMUŞ GÖKDUMAN 83 %0.05 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.94
SERKAN ILDAM 73 %0.03 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.93
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %90.74
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %92.82
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.27
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.34
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL DEMİRDİŞ 43 %0.01 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %85.74
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %79.59
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %81.08
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %79.87
TARIK ORAKÇI 15 %0.01 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.39
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.31
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %79.69
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %87.58
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.45
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı