|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.03
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.55
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.10
|İSMAİL ASLAN
|40
|%0.02
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.44
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.18
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.53
|HÜSEYİN CELEP
|8
|%0.01
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.21
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
|SELMAN KILIÇ
|56
|%0.04
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %87.97
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.34
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.25
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.18
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %97.79
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.10
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %92.94
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.88
|YÜKSEL DAYI
|126
|%0.03
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %78.97
|0
|%0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %90.90
|DURMUŞ GÖKDUMAN
|83
|%0.05
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.94
|SERKAN ILDAM
|73
|%0.03
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.93
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %90.74
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %92.82
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.27
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.34
|0
|%0
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL DEMİRDİŞ
|43
|%0.01
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %85.74
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %79.59
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %81.08
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %79.87
|TARIK ORAKÇI
|15
|%0.01
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.39
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.31
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %79.69
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %87.58
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.45
|0
|%0
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