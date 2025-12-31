Neslişah Alkoçlar’dan Sri Lanka paylaşımı!
Neslişah Alkoçlar ailesiyle çıktığı Sri Lanka tatilinden kareleri, “Anı biriktiriyorum, eşyaları değil” notuyla paylaştı. Eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Alkoçlar, doğa harikası bölgeyi keşfetti.
Giriş Tarihi:
Neslişah Alkoçlar ailesiyle çıktığı Sri Lanka tatilinden kareleri, "Anı biriktiriyorum, eşyaları değil" notuyla paylaştı. Eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Alkoçlar, doğa harikası bölgeyi keşfetti.