Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’a anlamlı jestiyle gündem oldu!

2016 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini iki çocukla taçlandıran oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyor.

Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ikili, bu kez Kenan İmirzalıoğlu'nun minik jestiyle gündeme geldi. İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı yine tam kalbinden vurdu. İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın yer aldığı bir reklam panosunun önünde çektiği bir kareyi eşine gönderdi.

(Takvim Gazetesi)

"ÇOK YAKIŞIYORLAR"

Kobal ise eşinin bu jestinden etkilenip sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Kobal, paylaşımına kalp ve hedef tahtasının tam ortasında bir dart oku bulunan emojileri ekledi.

Paylaşım, sosyal medyada hızla yayılırken birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Böyle bir aşk nasip olur mu" ve "Çok yakışıyorlar" yorumları yaptı.