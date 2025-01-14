Engin Altan Düzyatan çocuk filminde şarkı söyledi! Sosyal medyada gündem oldu

"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminde Viking Kralı'na hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, film için "Paylaşmak Hep Kolay Gelir" adlı şarkıyı seslendirdi. Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı klipte filmden sahnelere yer verilirken; klip sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sözleri ve bestesi Emrah Ertaş'a ait olan "Paylaşmak Hep Kolay Gelir" şarkısının düzenlemesi ise İsmail Ergenler'in imzasını taşıyor. 24 Ocak'ta vizyona girecek olan "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı", hem çocukları hem de yetişkinleri masalsı bir dünyada unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.