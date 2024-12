Hayalini dillendirdi! Hafsanur Sancaktutan: "İspanyolca öğrenmek"

Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Zincirlikuyu'da bir davete katıldı. Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın Kolombiya'da olmasını değerlendirdi. Güzel oyuncu, "Mesafe yok, saat farkı var. Konuşuyoruz ama teknoloji var biz de kullanıyoruz. Her şey yolunda şu an" diyerek gülümsedi. Genç oyuncu, hayatında henüz tamamlayamadığı çok şey olduğunu dile getirerek, "Çok fazla şey var diyebilirim aslında hayatımda tamamlayamadığım. Şu an tamamladığım henüz %15 gibidir. Yaşım da henüz 24 küçüğüm daha... Allah ömür verirse tamamlamaya çalışacağım. En büyük hayalim şu an İspanyolca öğrenmek" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN