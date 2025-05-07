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İşte Genel Kurul gerçekleri!

Fenerbahçe’de imzalar 4 bine dayandı. En geç ay sonuna kadar gerekli olan 9 bin 700 sayısına ulaşılması bekleniyor. Camiada herkesin gözü Aziz Yıldırım’da. Yıldırım sessiz bir şekilde gelişmeleri izliyor. Yakın çevresi, “Çok büyük bir destek olur ve Aziz Bey kesin kazanacağını hissederse adaylığını açıklar” diyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
İşte Genel Kurul gerçekleri!

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Beşiktaş derbisi sonrası Başkan Ali Koç'a gösterilen tepkiler büyük bir birikimin patlamasıydı. Aslında camianın büyük çoğunluğu bu sezon özelinde yönetimin birçok şeyi doğru yaptığını kabul ediyor. Ancak geride kalan 6 sezonla beraber ortada çok net, başarısız bir tablo var. "İstifa tezahüratları" aslında bu sezona değil, 7 yıllık Ali Koç dönemine bir tepkiydi. Sayın Başkan bundan 10 gün önce divan kurulunda çok net bir şekilde olağanüstü genel kurula gidilmeyeceğini açıklamıştı.

Bugün TRT Spor'da çıkacağı canlı yayında da farklı bir söylemde bulunmasını kimse beklemiyor. Yani Ali Koç ve yönetimi yeni sezonda da göreve devam etmeyi kesin olarak düşünüyor. Ancak camiada kazan ciddi şekilde kaynıyor. Aziz Yıldırım'ı 20 yıllık başkanlık koltuğundan indiren 2018 seçiminden bu yana ilk kez ciddi bir muhalif güç birliği söz konusu.

Genel kurulu toplamak için başlatılan imza kampanyasında sayı 4 bine dayandı. Camiayı çok iyi bilen kişilere sorduğumuzda, "En geç bu ay sonuna kadar 9 bin 700'e ulaşılır" yanıtını alıyoruz. Ama olağanüstü seçime gitmek tek başına Fenerbahçe camiasını tatmin etmeyecek. Herkesin gözü çok net bir şekilde Aziz Yıldırım'ın üzerinde. Peki, Sayın Yıldırım şu anda ne yapıyor? Efsane başkana yakın kişilerle dün bir görüşme yaptım. Aziz Yıldırım şu anda şehir dışında ve gelişmeleri sessiz bir şekilde takip ediyor.

İmza kampanyasına kesinlikle müdahil olmayacak. Aziz Başkan'ın bu hayatta en çok istediği şey, yeniden Fenerbahçe Başkanı olabilmek. Zaten bunu yakın çevresinden de gizlemiyor. Ancak öğrendiğime göre Aziz Bey'in iki şartı var. İlki, çok geniş kapsamlı bir destek görmek ve camianın önde gelen isimleri tarafından aday gösterilmek. İkincisi de şu: Aziz Yıldırım kesinlikle kaybetme riski olan bir seçime girmek istemiyor. Bu şartlar oluşur mu? Bekleyip göreceğiz. Ancak kesin olarak bir şey varsa, o da Fenerbahçe camiasını çok hareketli ve bol aksiyonlu bir sürecin beklediği.

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